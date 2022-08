Nach zwei Jahren Corona-Pause beginnt am Freitag wieder das Highfield-Festival am Störmthaler See. Die Veranstalter haben dafür nach eigenen Angaben bereits rund 35.000 Tickets verkauf. Damit sei das Highfield fast ausverkauft, sagte ein Sprecher.

Zum Auftakt spielen am Freitagabend die britische Metal-Band Bring Me The Horizon, der Rapper Kontra K und die Chemnitzer Band Kraftklub. Neben den Musikacts gibt es auf einer Bühne am Strand auch Poetry Slam.