Im MdbK werden 2025 einige Jubiläen gefeiert, darunter das 15-jährige Bestehen des Evelyn Richter Archivs.

Zu den Programmhighlights gehört eine Sonderausstellung, die neue Einblicke in Bernhard Heisigs Bildwelt bietet.

Neben Fotografie und Malerei setzt das Leipziger Museum in diesem Jahr auf Textil- und Videokunst.

Am Mittwoch wurden in Leipzig die Programmhighlights des Museums der bildenden Künste (MdbK) für 2025 vorgestellt. Museumsdirektor Stefan Weppelmann gab Einblicke in die geplanten Projekte und Sonderausstellungen.

Bekannte Gesichter und jüdische Geschichte

Bei den angekündigten Ausstellungen waren einige Namen dabei, die aus dem MdbK bereits bekannt sind. Die sächsische Fotografin Evelyn Richter ist zum Beispiel gleich mehrmals vertreten – mit dem 15. Jubiläum des Evelyn Richter Archivs und der Sonderausstellung "Licht im Dunkeln" (02.07. bis 19.10.2025). Bildrechte: picture alliance / dpa



Auch der jüdische Künstler Abraham Jaskiel, von dem im MdbK bereits einige Bilder gezeigt werden, bekommt eine eigene Ausstellung. Mit dem Projekt "Sichtbarmachen" wird jüdisches Engagement im Bildermusem weiter hervorgehoben. In dem Zug werden auch Kunstsammlungen jüdischer Familien ausgestellt, die zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Leipzig lebten.

100 Jahre Heisig: Jubiläum für Maler der Leipziger Schule

Besondere Aufmerksamkeit bekommt in diesem Jahr der Maler Bernhard Heisig. Zu seinem 100. Geburtstag gibt das Museum mit einer Kabinettausstellung einen Einblick in seine Arbeit. Heisig war lange Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig und gilt als prägend für die Malerei der Leipziger Schule. Bildrechte: picture alliance / ZB | Soeren Stache

Die Jubiläumsausstellung "Bernhard Heisig. Geburtstagsstillleben mit Ikarus" läuft vom 20.03. bis 08.06.2025. Darin werden sowohl bekannte Werke des Künstlers, als auch weniger bekannte Portraits und Stillleben gezeigt. Die Schau sei ein subjektiver, aber repräsentativer Einblick in die Bildwelt des Malers, so das MdbK.

Picasso und Bourgeois als Bildteppich

Die Wände des Museums werden also neu befüllt, und das nicht nur mit Bildern. Ein weiterer Höhepunkt zum Jahresende wird die Schau "Welt aus Fäden. Bildteppiche der Moderne" im Dezember (11.12.2025 bis 12.04.2026) sein. Die Ausstellung zeigt internationale Textilkunst. Bildrechte: PUNCTUM/Alexander Schmidt

Auch Künstler wie Pablo Picasso oder Louise Bourgeois haben mit dem Medium "Bildteppich" gearbeitet, erklärt Stefan Weppelmann, Direktor des MdbK. Die Ergebnisse wolle man nun mit den großen Wänden im Haus in Szene setzen: "Wir wollen im ganzen Haus etwa 60 bis 70 von diesen großen Bildteppichen zeigen, das wird eine ganz tolle und sinnliche Erfahrung sein."

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow

Und auch zeitgenössische Kunst will das Bildermuseum zeigen – darunter die Ausstellung Screen Time (05.06. bis 31.08.2025), die einen Überblick über Videokunst in Leipzig und Ostdeutschland von 1990 bis heute bietet, oder die Rauminstallation "Color out of Space" (21.05. bis 11.01.2025) der deutsch-italienischen Künstlerin Rosa Barba.

Mehr Besucher durch kostenfreien Eintritt