Kleinanzeige im Netz führt zu Lok

Innerhalb kürzester Zeit sammelten die Leipziger jede Menge Sachspenden ein, um sie mit nach Rumänien zu nehmen. Bildrechte: Lok Leipzig Und hier kam die Verbindung zu Lok Leipzig zustande, erzählt Löffler. Eine Leipzigerin habe die Suchanzeige der Ostwestfalen im Internet gesehen und über weitere Kontakte sei die Anfrage letztendlich auf dem Tisch von Lok Leipzig gelandet, wo nicht lang gefackelt worden sei.



"Innerhalb von 24 Stunden wurden der Bus flottgemacht und vereinsintern und bei Sponsoren Spenden gesammelt. Wir wollten nicht mit leeren Händen losfahren", sagt Löffler. Die Hilfsbereitschaft sei riesig gewesen. Der Bus sei – soweit es die Sicherheitsvorschriften zuließen – "bis unters Dach" beladen gewesen. Auch drei Busfahrer und den Sprit stellte der Verein.

40 Kinder und Jugendliche in Rumänien abgeholt

Wie der Ehrenamtler weiter berichtet, kamen am vergangenen Freitag dann David Albrecht und einige Helfer aus NRW nach Leipzig, um die Aktion zu begleiten. In der Nacht zu Samstag brach man gemeinsam nach Satu Mare nahe der rumänisch-ukrainischen Grenze auf, wo die Kinder und Jugendlichen kurzfristig untergekommen waren.

Nach etwa 1.500 Kilometern Fahrt kamen die deutschen Helfer in der Nacht zu Sonntag an und gaben ihre Sachspenden beim örtlichen Malteserhilfswerk und einem Kinderheim ab. Am nächsten Morgen ging es dann bereits auf den Rückweg – mit 40 Kindern im Alter von drei bis 18 Jahren sowie mehreren Betreuern und deren Angehörigen an Bord. Initiator David Albrecht (re.), Matthias Löffler (M.) und die anderen Helfer erreichten am Samstagabend Satu Mare. Bildrechte: Lok Leipzig

Zwölf Stunden Zwangspause an der ungarischen Grenze

"Die Kids waren gut drauf", berichtet Löffler. Was wohl auch damit zusammengehangen habe, dass ihr Heim in Mariupol bereits vor den ganz schweren Gefechten evakuiert worden sei.

Die Geflüchteten erhielten alle Goodie-Bags mit Essen, Getränken, Nackenkissen, Plüschtieren und mehr. Bildrechte: Lok Leipzig Die Stimmung sei die ganze Fahrt über gut gewesen; selbst, als der Bus an der Grenze zu Ungarn mehr als zwölf Stunden habe warten müssen. In den Rastpausen habe man sich die Zeit – passend zum Transportmittel – unter anderem mit Fußballspielen vertrieben. Außerdem sei der Stopp bei einer großen Fast-Food-Kette ein kleines Highlight für die Kinder und Jugendlichen gewesen.



Hier kam es dann auch zu dem für ihn berührendsten Moment der Reise, sagt Löffler: "Auf dem Parkplatz kam eine fremde Frau zu uns, zeigte auf den Bus und fragte auf Deutsch mit Akzent: 'Sind das Kinder aus der Ukraine?'" Auf sein "Ja, aus Mariupol" habe sie sich, den Tränen nahe, bei den Helfern bedankt. Es habe sich herausgestellt, dass sie selbst Erzieherin in einem Kinderheim in Tschechien sei.

Kinder am Montagabend wohlbehalten in NRW abgeliefert

Wegen der Verzögerung an der Schengenraum-Grenze sei der kleine Hilfskonvoi erst am Montagabend kurz nach 21 Uhr erschöpft, aber glücklich, in Lage angekommen. Die Leipziger hätten sich nach einem großen Willkommensessen mit den Geflüchteten und allen Helfern auf den Heimweg gemacht und seien gegen halb vier Uhr früh zu Hause in ihre Betten gefallen, sagt Löffler.