Gewitter haben am Montagabend örtlich in Sachsen und Mitteldeutschland kräftigen Regen und Wind gebracht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter für den Norden des Kreises Nordsachsen herausgegeben und in den Kreisen Meißen, Mittelsachsen, Zwickau Vogtland und in der Region Leipzig vor starken Gewittern gewarnt. Angaben zu Schäden durch umgestürzte Bäume oder Gegenstände lagen bis 22 Uhr noch nicht vor.

In Eisenach in Thüringen hatten nach Informationen der Deutschen Bahn wegen eines Unwetters bei Bebra Reisende stundenlange Verspätungen oder saßen längere Zeit in den Zügen fest. Konkret ging es um Reisende im Fernverkehr aus Richtung Berlin/Leipzig , die mit ICE-Zügen via Erfurt und Fulda nach Frankfurt am Main und Mannheim fahren wollten. Laut Bahn sind auch IC-Züge aus Kassel-Wilhelmshöhe/Frankfurt am Main - Erfurt - Leipzig/Gera betroffen.