Die SPD in Sachsen geht mit dem Leipziger Landtagsabgeordneten Holger Mann als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Beim Landesparteitag auf der Galopprennbahn in Leipzig haben am Sonnabend 60 der 78 Delegierten für den 42-Jährigen gestimmt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Die weiteren Listenplätze der Partei sollen so weit wie möglich abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Ihre Direktkandidatinnen und -kandidaten hatte die SPD bereits nominiert.