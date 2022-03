Zeitzeugin Leipziger Überlebende des Holocaust feiert ihren 100. Geburtstag

Am Mittwoch feiert Eva Wechsberg, eine der ältesten Leipziger Holocaustüberlebenden, ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist ihrer Geburtsstadt bis heute eng verbunden, teilte die Stadt Leipzig mit. 2018 hielt sie als Ehrengast der Stadt Leipzig eine bewegende Rede zum 80-jährigen Gedenken an die Reichspogromnacht. Sie schilderte, wie "ihre Synagoge" in der Gottschedstraße brannte und die Nationalsozialisten in die Wohnung eindrangen, um den Vater zu verhaften.

Verbindungen nach Leipzig

1939 floh Eva Wechsberg mit ihrer Familie gerade noch rechtzeitig vor der Shoah in die USA. Heute lebt sie in der Nähe von Los Angeles. 1996 nahm Wechsberg erstmals am "Besuchsprogramm für ehemalige jüdische Leipziger und deren Nachfahren" teil. Über die Jahre hat sie Leipzig immer wieder besucht und neue Verbindungen in die Stadt geknüpft. Wiederholt sprach sie vor Schulklassen über ihre bewegende Lebensgeschichte. Inzwischen ist sie aus vielen Veranstaltungen und Zeitzeugenberichten in Leipzig gut bekannt.

Als ich zuerst nach Leipzig zurückkam, war ich eigentlich sehr fremd. Das ganze Land und die Stadt war fremd für mich. Und jetzt komme ich beinahe wieder nach Hause. Eva Wechsberg bei einem Leipzig-Besuch 2019

Grußwort des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Burkhard Jung gratulierte der Jubilarin zu ihrem Geburtstag und nahm auf ihr Wirken in Leipzig Bezug.

Bildrechte: MDR SACHSEN Trotz allem was Sie in Leipzig erleben und erleiden mussten, haben Sie heute wieder eine wunderbare Verbindung zu unserer Stadt. In den vergangenen Jahren haben Sie uns die Hand gereicht, Leipzig oft besucht und so viel für die Versöhnung beigetragen. Für alles was Sie für Leipzig, die Versöhnung und ein friedliches Miteinander getan haben, möchte ich Ihnen von Herzen danken. Sie werden immer einen besonderen Platz in Leipzig haben. Burkhard Jung Oberbürgermeister Leipzig

Erinnerungsbaum zum Geburtstag

An ihrem früheren Wohnhaus in Leipzig in der Gohliser Straße 15 erinnert jetzt eine Platane mit einer Hinweistafel an Eva Wechsberg, geborene Abelsohn, und ihre Familie. Bereits 2021 hatte das Referat Internationale Zusammenarbeit Wechsberg eine Jüdische Miniatur unter dem Titel "Eva Wechsberg. Das Jahrhundertleben einer jüdischen Leipzigerin" im Leipziger Hentrich & Hentrich Verlag gewidmet.

Delegation reist nach Los Angeles

Ihren Geburtstag am 2. März verbringe Eva Wechsberg im engsten Kreis ihrer Familie, teilte die Stadt mit. Eine Delegation der Stadt Leipzig reist am 5. März mit Briefen von Leipziger Freunden, dem Oberbürgermeister, dem Ministerpräsidenten, dem Synagogalchor und weiteren Partnern im Gepäck nach Los Angeles. Am Sonnabend organisiert ihre Synagogengemeinde zudem eine große Festveranstaltung mit zahlreichen Gästen.