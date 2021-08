Beim Versuch den Holzberg im Landkreis Leipzig zu kaufen, kann der Deutsche Alpenverein (DAV) auf Unterstützung aus der Landes- und Kommunalpolitik hoffen. Wie Toni Werner von dessen Leipziger Sektion MDR SACHSEN am Dienstag sagte, haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gerhard Gey, Präsident des Geo-Parks und früherer längjähriger Landrat im Leipziger Land, eingeschaltet.

Doch dann gab es Ende Juli einige Widrigkeiten: Die Firma Kafril, der der Steinbruch in den Hohburger Bergen gehört, hatte den Kaufvertrag nämlich bis dahin unter Dach und Fach bringen wollen. Jedoch erklärte sie den Verkauf kurzerhand für gescheitert. Es lägen weder ein Projektantrag noch ein Nutzungskonzept vor, hieß es als Begründung in einer Pressemitteilung vom Wochenende. Außerdem habe der DAV kein Kaufangebot gemacht, aus dem hervorgehe, an welchem alternativen Standort anfallender Erdaushub von Baustellen gelagert werden könne.