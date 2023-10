Und so bleibt Hundekot auch mit noch mehr Mülleimern und Beutelspendern ein Problem – für die Umwelt, auf der Straße, in der Stadt. So groß, dass in der Leipziger Politik bereits die Idee lebt, Hundekot, der einfach weggeworfen wurde, durch DNA-Tests mit dem Besitzer in Verbindung zu bringen. Der Mitarbeiter des Reinigungsdienstes dazu: "Wäre eine Idee. Von jedem Hund, der gechipt wird, der eine Marke bekommt, dann eine Probe zu nehmen und dann die DNA in der Datenbank zu finden. Aber wer soll das pflegen? Wer nimmt die Probe? Wer spielt – in Klammern gesetzt – mit der Scheiße?"