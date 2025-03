Eine Leipzigerin hat in einem ICE 15.000 Euro Bargeld gefunden und dies der Bundespolizei übergeben. Wie die Beamten mitteilten, meldete die 31-Jährige ihren Fund am Sonntagmorgen. Demnach war die Frau mit dem Zug von Hannover Richtung München unterwegs, als ihr eine Tasche mit dem Bargeld auf einem Sitz auffiel.

Vom Besitzer fehle noch immer jede Spur, hieß es von der Bundespolizei, die das Geld in München in Verwahrung nahm. Laut Polizei handelt es sich ausschließlich um 200-Euro-Scheine, deren Echtheit geprüft wurde. Die Ermittlungen dauern an.