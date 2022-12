Die Polizei hat in Schkeuditz ein mutmaßliches Autorennen gestoppt und zwei Sportwagen beschlagnahmt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, fielen die Raser am Donnerstagabend Beamten der zivilen Verkehrsüberwachung auf.

Die beiden gestoppten Sportwagen hat die Polizei an Ort und Stelle einkassiert. Bildrechte: Polizeidirektion Leipzig | Verkehrspolizeiinspektion

Beide Fahrzeuge fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Schkeuditz über die Bundesstraße 6 in Richtung Leipzig, so die Polizei. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von mehr als 235 Kilometer pro Stunde gefahren. An einer Ampelkreuzung waren die Raser 150 Stundenkilometer schneller als dort erlaubt.