Knapp 6.600 Erstsemester beginnen in diesem Wintersemester ihr Studium an der Universität Leipzig. Das hat die Universität am Dienstag bekannt gegeben. Sie werden traditionell feierlich begrüßt.

Rechtswissenschaft an der Spitze

Die meisten Studienanfänger wurden im Studiengang Rechtswissenschaft eingeschrieben. Die Zahl der Bewerbungen für Lehramtsstudiengänge ist etwas gesunken, dennoch sind hier nach wie vor die meisten Studierenden eingeschrieben.

Am meisten Bewerbungen gingen für den Studiengang Psychologie ein, gefolgt vom Lehramt an Gymnasien und Rechtswissenschaft. 51,3 Prozent der Studienbewerber kommen aus Ostdeutschland.

Jedes Jahr werden die Erstsemester im Gewandhaus zu Leipzig feierlich begrüßt. Bildrechte: Universität Leipzig

3.800 Studierende aus dem Ausland

Insgesamt studieren damit nun über 30.000 Menschen an der Universität Leipzig, darunter 3.800 aus dem Ausland. Zudem wurden 300 Austauschstudierende, die aus aller Welt kommen und an der Leipziger Universität ihr Auslandssemester absolvieren, eingeschrieben. Die endgültigen Immatrikulationszahlen werden erst am Ende des Monats bekannt, da noch Nachzügler immatrikuliert werden.

Immatrikulationsfeier im Gewandhaus