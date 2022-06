Wehmütig schaut Enrico Schellenberg auf das Bild des Barkas B1000. Er hat den Oldtimer verkauft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die hohen Preise fordern ihren Tribut: Enrico Schellenberg musste sein Lieblingshobby aufgeben: Seine Garage ist nun leer. Den Oldtimer, ein Barkas aus DDR-Zeiten, hat er verkauft. Vom B1000 bleibt nur ein Foto an der Wand. "In so einer Zeit ist es eben unwirtschaftlich mit einem Auto zu fahren, was 15 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht", sagt er mit wehmütig Blick auf das gerahmte Bild.



Das Geld aus dem Verkauf hat Enrico Schellenberg in eine Solaranlage auf dem eigenen Dach gesteckt. Für ihn ist das eine Investition in die Zukunft und ein Befreiungsschlag von den steigenden Energiekosten: "Mit so einer Anlage kann man ein bisschen mehr als die Hälfte an Stromkosten reduzieren."