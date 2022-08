Am Mittwoch haben sich in Leipzig laut Polizeiangaben rund 600 bis 700 Fans der Influencerin Katja Krasavice am Richard-Wagner-Platz versammelt. Krasavice hatte auf ihren Social-Media-Kanälen angekündigt, dort auf der Promotour für ihr neues Getränk Station zu machen. Allerdings hatte die YouTuberin, die auch als Sängerin von Liedern wie "Doggy" bekannt ist, vorab keine Sondernutzungsgenehmigung der Fläche beim Ordnungsamt der Stadt Leipzig beantragt.