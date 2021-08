Guerilla-Aktion Junge Wählerinitiative sorgt in Leipzig für Aufsehen

Mit einer Lichtprojektion am Leipziger Paulinum hat die Initiative "Unmute Now" am Mittwochabend eine stärkere Einbeziehung junger Menschen in den Bundestagswahlkampf gefordert. Wie die Initiatoren MDR SACHSEN sagten, wollen sie mit der Aktionen junge Menschen zum Urnengang motivieren und neue Entscheidungsprozesse in Gang bringen. Henrike Schlottmann von "Unmute Now" sagte, die Aktionen werden auch in anderen Städten fortgeführt, um den Fokus auf den Wahlkampf zu lenken: "Dieser Wahlkampf ist unwürdig. Junge Menschen wollen gehört werden und mitgestalten. Sie wollen verändern."