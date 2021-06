Beim IQ Innovationspreis Mitteldeutschland werden insgesamt Preise im Wert von rund 70.000 Euro verliehen. Der Gewinner eines Clusters erhält einen Barpreis in Höhe von 7.500 Euro. Insgesamt waren 140 Bewerbungen eingegangen.

Den Clusterpreis Automotive gewinnt Additive Drives GmbH aus Dresden. Das StartUp vereinfachte nach Angaben der Jury die Herstellung von Elektromotoren, indem Spulen und andere Teile des Gehäuses mithilfe eines 3D-Druckers hergestellt werden können. Ohne komplexe Werkzeuge seien so kürzere Entwicklungszeiten möglich.

Dieser Preis geht an die Dresdner Meshmerize GmbH. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge das weltweit erste WLAN-Netzwerk entwickelt, das von mobilen Robotern ohne zusätzliche Infrastruktur aufgebaut werden kann. Zukünftig könnten damit auch überall dort Netzwerke entstehen, wo bisher die Infrastruktur fehle, wie beispielsweise in großen Industrieanlagen oder in der automatisierten Landwirtschaft, teilte die Metropolregion Mitteldeutschland als Veranstalter mit.