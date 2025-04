Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Waltraud Grubitzsch

Rettung in Eigenregie So geht es beim insolventen Straßenbahnhersteller aus Leipzig jetzt weiter

09. April 2025, 17:54 Uhr

Sie fahren unter anderem in Hannover, Dortmund und natürlich in Leipzig: Straßenbahnen des Leipziger Unternehmens Heiterblick. Doch die Firma musste Insolvenz anmelden. Die Kosten seien aus verschiedenen Gründen bei längst geschlossenen Verträgen explodiert, hieß es. Nun führt Heiterblick ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durch. Die Gewerkschaft IG Metall will für die rund 250 Arbeitsplätze kämpfen.