Die Mitgliedschaft und die Wählbarkeit im Integrationsbeirat des Landkreises Leipzig darf nicht vom gesicherten Aufenthaltsrecht einer Person mit Migrationshintergrund abhängig sein. Das entschied am Dienstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Ziel einer längerfristigen Mitwirkung von Personen mit Migrationshintergrund im Integrationsbeirat rechtfertige nicht die Beschränkung der Wählbarkeit in den Integrationsbeirat, so das Gericht in seiner Begründung.