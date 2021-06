Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) steigert ihre Investitionen in den Wohnungsmarkt. Mit geplanten Aufwendungen in Höhe von 137 Millionen Euro soll 2021 ein Höchstwert erreicht werden, wie LWB-Finanzgeschäftsführer Kai Tonne am Montag mitteilte. Davon sollen rund 56 Prozent in den Kauf und Bau neuer Wohnungen fließen, der Rest in die Sanierung bestehender Wohnungen. Im Jahr 2020 hätten die Ausgaben insgesamt bei knapp 106 Millionen Euro gelegen, hieß es.