Wie schnell ein lokaler Ausfall einen großflächigen Ausfall provozieren kann, hat der 8. Januar 2021 gezeigt. Aufgrund einer Störung in Rumänien war Europa an diesem Tag sehr nahe an einem großflächigen Blackout. Man stelle sich vor, kritische Infrastrukturen wie die medizinische Versorgung, wären großflächig betroffen. Alle kritischen Dienstleistungen sind ganz besonders von einer störungsfrei arbeitenden IT abhängig. Eine Störung, Beeinträchtigung oder ein Ausfall dieser zentralen Dienstleistungen kann dramatische Folgen haben. Solche Ausfälle können auch durch Cyberangriffe provoziert werden.