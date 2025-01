Die einzige englischsprachige Schule von Leipzig kommt nach Auskunft der Stadt an ihrem bisherigen Standort, an der Könneritzstraße in Schleußig, an ihre Kapazitätsgrenze. Bisher bietet sie 1.000 Plätze, künftig sollen es 1.600 sein. Deshalb will sie in den benachbarten Stadtteil ziehen. Neben der Schule ist auch ein öffentlicher Park geplant. Darauf einigten sich Bauherr, Anlieger und Verwaltung in einem monatelangen Dialogverfahren.