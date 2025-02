Grandios fängt Jakob Hein die Atmosphäre einer Angestelltengesellschaft ein, in der man morgens schon auf die Mittagspause wartet und vor allem in der Kantine zu großer Form aufläuft.

Im Roman lässt Hein den Vorgesetzten zu Grischa sagen: "Und darum, mein lieber Tannberg, werden Sie sich in den ersten Wochen Ihrer beruflichen Tätigkeit mit einem sehr wichtigen Teil von angestellter Tätigkeit vertraut machen müssen: dem kunstvollen Warten." Auf die Frage, was das heiße, sagt der: "Sie warten darauf, dass etwas zu tun ist, und bleiben dabei in innerer Spannung." Ansonsten gilt es, emsigen Tatendrang vorzutäuschen.

Grischa aber ist wirklich fleißig. Er überlegt, wie der wirtschaftliche Austausch mit den Afghanen vorankommen könnte und hat eine Idee. Die Afghanen nämlich haben doch etwas: gigantische Hanf-Felder. Der Stoff ist zwar in den meisten Ländern verboten, so auch in der BRD. Aber sind nicht Alkohol und Nikotin frei verfügbar? Und schließlich müsse sich die DDR wohl kaum die Haltung des Klassenfeindes zu eigen machen, argumentiert Grischa: "Wir könnten unsere ganz eigene Position zum Thema Medizinalhanf bestimmen, eine fortschrittliche, auf die Unterstützung der afghanischen Bauern in ihrem Freiheitskampf gerichtete." So geschieht es.