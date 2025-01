Das Dienstgericht für Richterinnen und Richter teilte nun mit, dass sich der Jens Maier zur Last gelegte Sachverhalt nur in Teilen bestätigte. Demnach sei höchstens eine Kürzung des Ruhegehaltes in Betracht gekommen, nicht aber eine vollständige Aberkennung. Eine Kürzung scheide jedoch wegen Ablauf der gesetzlichen Frist aus.