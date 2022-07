Arbeitsmarkt Litfaßsäule oder Geräuschhörer: 30 Jahre Jobvermittlung beim Studentenwerk Leipzig

Das Gerücht hält sich hartnäckig, aber dass Studierende meistens auf der faulen Haut und in der Sonne herumliegen, stimmt so nicht. Viele von ihnen haben einen Job, um sich außerhalb der Hörsäle und Seminarräume etwas leisten zu können. Um die Arbeitssuche zu erleichtern, gibt es beim Studentenwerk in Leipzig eine Jobvermittlung. Die vermittelt schon seit 30 Jahren Studierende an Arbeitgeber