Am 13. März 2025 beginnt der Bach-Wettbewerb in Leipzig. Kennern fällt es womöglich gleich auf: Bisher fand der renommierte Musikwettbewerb immer im Sommer statt, jetzt ist er in den März gerutscht. Michael Maul, Intendant des Bachfestes Leipzig und neuer künstlerischer Leiter des Bach-Wettbewerbs, erklärte bei MDR KULTUR, Fokussierung und Sichtbarkeit seien der Grund.

Es gibt aber noch andere, ganz praktische Gründe, denn am 21. März hat der Namensgeber Johann Sebastian Bach Geburtstag – 340 Jahre alt wird der Komponist. Ein guter Zeitpunkt also, den neuen Bach-Star zu küren, meint Maul. Im europäischen Raum sind in diesem Zeitraum außerdem oft Semesterferien – die potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben also unterrichtsfrei.

Schostakowitsch in der Jury vom Bach-Wettbewerb 1950

Bisher fand der Wettbewerb alle zwei Jahre statt. Ab 2025 gibt es ihn jährlich – dafür nur noch in jeweils einem Fach. In diesem Jahr ist das Klavier an der Reihe. Auch das hat einen guten Grund, der mit der Erstauflage des Bach-Wettbewerbs im Jahr 1950 zu tun hat. In der Jury saß damals kein Geringerer als Komponist und Pianist Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), der 2025 seinen 50. Todestag hat. Damals gewann die Pianistin Tatjana Petrowna Nikolajewa (1924-1993). Schostakowitsch schrieb später für sie einige Werke: 24 Präludien und Fugen op. 87.

Im Bach-Wettbewerb 2026 wird dann die Violine im Mittelpunkt stehen.