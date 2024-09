An der Schule in der Ihmelsstraße in Leipzig parken am Sonnabend viele Rettungswagen. Rettungskräfte in leuchtender Schutzkleidung laufen an der Schule auf und ab. Notfallsanitäter Dominik Leistner steht vor einem Auto, an dem sein Rettungsteam aus der Wache Aue-Bad Schlema zugange ist. Eine Frau ist eingeklemmt und muss befreit werden.