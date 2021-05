Es startet wie ein Thriller: Eine Kollegin eines MDR-Reporters bekommt Unterlagen und ausgedruckte Mails in einem Umschlag überreicht. In den Papieren geht es um einen Journalisten aus Leipzig, gelöschte Artikel und angebliche Geldzahlungen. Die Vorwürfe richten sich gegen Thomas Bremer – Finanzjournalist.

Bremer schreibt über Anlagegeschäfte: Immobilien, Unternehmen, Rohstoffe. Ottonormalbürger kann damit viel Geld gewinnen – aber auch verlieren. Solche Finanzprodukte bewertet Bremer auf seinen Internetseiten. Die bekannteste ist "diebewertung". Gibt es negative Artikel über eine Firma, dann stört das natürlich einige Unternehmer – vor allem, wenn die kritischen Texte lange im Netz stehen und immer wieder abgerufen werden.

"Es ging in Bremers Artikel um unseren Vertrieb und darum, dass die Produkte angeblich zu teuer sind. Was alles nicht stimmt", erklärt MDR exakt ein Geschäftsmann, der sich von den Bewertungen betroffen fühlte und anonym bleiben will. "Nur Bremer hatte das immer noch auf seiner Seite."

Kritische Artikel: Vermittler sollen Deals vereinbaren

Was dann passiert, ist mit dem Ethos der Journalisten und dem deutschen Pressekodex nicht vereinbar: Es wird ein Mittler eingeschaltet und ein Deal vereinbart. "In diesem Fall hat sich dann also mein Vermittler mit Herrn Bremer auseinandergesetzt und ihm angeboten: Es gibt eine Zahlung, wenn er diesen Artikel rausnimmt", erklärt der Geschäftsmann. "Das hat auch geklappt. Der Betrag wurde überwiesen und dann hat er den Artikel aus dem Netz genommen."

Doch ist dieses Vorgehen legal: Artikel gegen Geld aus dem Netz zu nehmen? Leider ja - nur eben fragwürdig, erklärt die Strafrechtlerin Mareike Biesold: "Da kann man schon sagen, das stellt sich als verwerflich dar. Das muss man sich im Einzelfall anschauen."

Im Netz bieten viele Vermittler ein so genanntes Online-Reputationsmanagement an. Das heißt, sie kümmern sich um den Ruf ihrer Kunden im Internet und sorgen unter anderem dafür, dass negative Texte verschwinden. Einer von ihnen hat sich bereit erklärt, anonym mit MDR exakt zu sprechen. Er könne sich an Journalist Bremer gut erinnern. "Es waren vielleicht 14, 15 Personen insgesamt im Laufe von etwa 4,5 Jahren, die dort geschädigt worden sind", sagt er. Er habe sich dann immer an das Portal gewandt und gesagt: Wie kriegen wir hier das Problem gelöst? Manchmal würden dabei auch hohe Summen gefordert.

Am Ende gab es dann eine Kompromisslösung und es hieß: Spenden Sie für einen guten Zweck. Anonymer Vermittler