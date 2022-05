Fakten zur Geschichte der US-Konsulate in Mitteldeutschland Die meisten Konsuln der Anfangszeit waren eingebürgerte Amerikaner deutscher Abstammung. Ein bekannter Vertreter war Friedrich List, der von 1834 bis 1839 Konsul in Leipzig war und sich für den Bau der ersten deutschen Eisenbahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden einsetzte.



Insgesamt waren bis zur Jahrhundertwende amerikanische Regierungsvertreterinnen und -vertreter in vierzehn Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv.



Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges kamen die diplomatischen Beziehungen zum Erliegen und am 7. Februar 1917 wurden alle US-Konsulate in Mitteldeutschland geschlossen. 1921 eröffneten die Standorte in Leipzig und Dresden als einzige verbleibende US-Konsulate wieder, bis sie 1941 aufgrund des Zweiten Weltkrieges erneut schließen mussten.



Im März 1991 nahmen amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten ihre Arbeit in Leipzig erneut auf. Ein Jahr später wurde das Konsulat am heutigen Standort im Leipziger Musikviertel offiziell wiedereröffnet.