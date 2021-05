Nikola Ristic von der Wilhelm-Ostwald-Schule in Leipzig ist der Bundessieger bei "Jugend forscht" im Fachgebiet Chemie. Er wurde am Sonntag bei der Online-Siegerehrung von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ausgezeichnet. Ristic habe die Jury mit seinem optimierten Computerprogramm überzeugt, mit dem Dichte und innere Struktur von Molekülen und deren Hohlräumen berechnet und sichtbar gemacht werden können. Das teilte die Stiftung "Jugend forscht" mit. Mit seinem Webtool analysierte der 18-Jährige rund 160.000 Proteine und RNA-Moleküle. Ristic durfte sich außerdem über ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro freuen. Das Geld sei bereits für sein Studium fest eingeplant, sagte er bei der Preisverleihung.