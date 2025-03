Ihre Mutter, die am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie in Leipzig arbeitet, ermöglichte es ihr, in den Sommerferien in den Laboren weiter an ihrem Projekt zu forschen. Für Lisa war es das erste Mal, in so einem Labor zu arbeiten. Das war, auch wegen der Corona-Einschränkungen, herausfordernd, erzählt sie. Man musste sehr vorsichtig sein und wollte alles richtig machen. "Nicht alles hat beim ersten Mal so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe."



Pro Tag führte sie einen Test durch, manchmal mehrfach, falls er beim ersten Mal nicht funktionierte. Doch mithilfe von Versuchsanleitungen und Unterstützung im Labor, wie durch Prof. Dr. Christian Jassoy und ihre Mutter, konnte sie erfolgreich an ihrem Projekt forschen.