Das Jugendamt in Leipzig ist eines der größten in Deutschland. Auch diese Behörde hat mit Überlastungen zu kämpfen. Dabei geht es vor allem um den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) im Jugendamt. In den vergangenen zwei Jahren sei es allerdings in Leipzig gelungen, die hohen Fallzahlen pro Mitarbeiter zu halbieren, informiert das Jugendamt.