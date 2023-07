In Leipzig hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen, der innerhalb weniger Minuten mehrere Raubstraftaten begangen haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 17-Jährige am Sonnabendmorgen mehrere Menschen nacheinander mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet haben. Einem Mann schlug er mit der Faust mehrfach ins Gesicht.