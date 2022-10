Nach Demo in Leipzig Kretschmer und Jung verurteilen Pöbeleien gegen Ukrainer

Am Montagabend sind geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf einer Demonstration in Leipzig angepöbelt worden. Ein Video zeigt, wie mehrere Männer unter anderem "Nazis raus" skandieren. Politiker aus Sachsen sind empört. In Dresden ermittelt die Polizei gegen eine Russin, die pro-ukrainische Demonstranten offenbar töten lassen möchte.