Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die teils antisemitischen Parolen bei einer propalästinensischen Demonstration am Wochenende in der Messestadt kritisiert. "Was als Demonstration für die Interessen der Palästinenser begann, zeigte sehr schnell eine hässliche Fratze", erklärte der SPD-Politiker. Es seien antisemitische Parolen skandiert, offener Hass gegen Juden artikuliert und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt worden.

"Wir stehen an der Seite Israels, ohne die Politik in der Region kritiklos hinzunehmen", betonte Jung. In einem Schreiben an den Bürgermeister von Leipzigs Partnerstadt Herzliya im Norden Tel Avivs habe er die Solidarität der Messestadt betont. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der israelischen Stadt seien von den momentanen Angriffen aus den Palästinensergebieten betroffen und "sollen wissen, dass wir in Leipzig an ihrer Seite stehen". Herzliya und Leipzig unterhalten seit rund zehn Jahren eine Städtepartnerschaft.