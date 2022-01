Das Durchschnittsalter der Bundesbürger ist in den vergangenen Jahren umd knapp 3,5 Jahre gestiegen. Es liegt derzeit bei 44,6 Jahren, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) mit. Damit gehöre Deutschland weltweit zu den Ländern mit den ältesten Bevölkerungen. Nur in fünf Großstädten gab es einen Rückgang, dazu zählt als einzige Stadt in Ostdeutschland Leipzig. Der Leipziger ist demnach durchschnittlich 42,3 Jahre alt. Im Jahr 2000 lag das Durchschnittsalter in der Messestadt noch bei 43,2 Jahren.