Jens Rettig erzählt, dass er diesen Handel glücklicherweise umgehen kann. Durch seinen damaligen Lehrmeister Steffen Schwarz habe er Kontakte zu verschiedenen Kaffeebauern unter anderem in Indien, Brasilien und El Salvador bekommen. Mittlerweile beziehen Rettig und seine Partnerin ihren Rohkaffee direkt von dort. Mit Hilfe von Langzeitverträgen sei für beide Seiten klar, was für das Kilo bezahlt werde. Das schützt laut Rettig zum Teil vor dem Preisanstieg an den Börsen.