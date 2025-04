Die Wasserwerke wechseln museale Gussleitungen aus den Jahren 1885 bis 1926 aus. Betroffen davon sind die Kreuzungen Schenkendorfstraße, Körnerstraße, Alfred-Kästner-Straße und Kurt-Eisner-Straße. Auch das Strom-, Gas- und Fernwärmenetz erhält eine Verjüngungskur. Gasniederdruckleitungen, Mittelspannungs-Kabelsysteme, Schutzrohre stehen in den Baubeschreibungen. Anwohner werden sich während der Bauarbeiten unter anderem auf stundenweise Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung einstellen müssen. Genaue Informationen, an welchen Tagen was gebaut wird, soll es dazu noch geben.