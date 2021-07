Und schmeckt es den Gästen mit Katzen am Tisch, auf dem Tisch oder unterm Tisch besser?

Also meistens am oder unterm Tisch. Auf dem Tisch zum Glück gar nicht. Das haben wir den Katzen ausgetrieben. Aber da wir rein vegan sind, interessieren sich die Katzen auch absolut null für das, was auf dem Tisch ist. Also wir haben so ein, zwei Spezialisten, die setzen sich gern mal bei den Gästen auf den Schoß oder setzen sich daneben, um sich die Ehrerbietung mal ein bisschen abzuholen. Aber ansonsten gibt es zwischen allen eine sehr gute Koexistenz.

Hier fühlt sich jemand sichtlich wohl. Beste Aussicht aus dem Fenster des Katzentempels in Leipzig. Bildrechte: Café Katzentempel Leipzig, Rüter & Gebauer GbR

Wie haben sie es geschafft, dass die Katzen nicht auf den Tisch gehen?

Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Anfangs haben wir gedacht, ok, wir gucken mal, was passiert. Und die Katzen haben sich eigentlich ein bisschen selbst erzogen. Die sind von Anfang an nie auf den Tisch gegangen, haben nie um Essen gebettelt. Ja, das haben die sich irgendwie selber beigebracht.

Es gibt doch bestimmt auch ein Katerfrühstück bei Ihnen, oder?

Auf jeden Fall, das gibt es. Das besteht aus gebackenen Bohnen, aus selbstgemachtem veganem Ei, "aus Rührei" kann man sagen. Das ist aus Tofu gemacht. Dann ist noch selbstgebackenes Dinkelbrot und frischer Salat dabei.

Essen die Katzen auch vegan?

Nein, die Katzen füttern wir mit normalem Katzenfutter. Wir barfen (frische Fleischkost - Anm.d. Red.) die aber auch teilweise. Das haben wir ganz gut so hinbekommen. Und wenn sie darauf mal keinen Bock haben, dann bekommen sie Katzenfutter, das ohne Zucker und ohne Getreide ist.

Der Katzentempel bietet seinen Gästen vegane Gerichte an. Die Katzen bekommen natürlich das volle Speisenprogramm angeboten. Bildrechte: Café Katzentempel Leipzig, Rüter & Gebauer GbR

Wie sind Sie auf die Mischung gekommen: Katzen und Gaststätte?

Das haben wir 2018 in Nürnberg gesehen. Da waren wir in einem Katzentempel in Nürnberg. Das gab's da schon. Die Idee hat meine Partnerin toll gefunden. Und da wir uns gerade in einem beruflichen Umbruch befunden hatten, haben wir an die Lizenzgeber dieser Idee eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, wir würden das gerne für Leipzig machen. Und ein halbes Jahr später hatten wir auf einmal acht Katzen bei uns.

Wie schwer war es, das Gesundheitsamt vom Katzentempel zu überzeugen?

Das war zum Glück mit Leipzig eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Die waren sehr entspannt. Es mussten natürlich einige Hürden genommen werden. Der Tresen, wo der Kuchen und das Eis gemacht werden beispielsweise, da muss alles verschlossen sein. Da dürfen keine Katzen oder Katzenhaare reinkommen. Das Essen muss in einer Art Kreislauf aus der Küche durch den Tresen, durch eine Schleuse durch. Danach verteilen wir dann die Speisen im Gastraum. Die Katzen müssen immer vorn bleiben. Das funktioniert sehr gut. Die Katzen haben sich da sehr gut daran gewöhnt. Das Gesundheitsamt war ganz happy. Robin Gebauer betreibt den Katzentempel in Leipzig und hält alle Hygienevorschriften penibel ein. Mit dem Leipziger Gesundheitsamt gibt es keinen Ärger. Bildrechte: Café Katzentempel Leipzig, Rüter & Gebauer GbR

Und nachts nimmt ein Angestellter die Katzen mit nach Hause?

Die Katzen bleiben im Tempel, sie schlafen hier. Sie haben 100 Quadratmeter reine Fläche zum Bespielen und Bespaßen. Und sie haben nochmal 70 Quadratmeter oben an der Decke zum Klettern.

Wer im Katzentempel arbeiten möchte, sollte besser keine Katzenhaarallergie haben, oder?

Das stimmt, da müsste man echt mutig sein, wenn man das durchhalten möchte. Wir haben aber auch Gäste mit Katzenhaarallergie, die sich trotzdem reintrauen. Und die sagen tatsächlich, die halten es bei uns aus. Sie hätten es sich schlimmer vorgestellt, aber die können doch tatsächlich recht lange bei uns sein.

Die Katzen haben nur für sich allein im Katzentempel 100 Quadratmeter zum Spielen und Toben. Bildrechte: Café Katzentempel Leipzig, Rüter & Gebauer GbR