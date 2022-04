Laut Zybell wurde mit Unterstützung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ein Ersatzstandort gefunden. In den Tagebaulöchern des Vereinigten Tagebaus Schleenhain hätte die Firma künftig ihren Erdaushub verbauen können, so Zybell. Dafür habe die Mibrag, der der Tagebau gehört, schon ein Genehmigungsverfahren angestrengt. "Doch Kafril erkennt die Ersatzstandortlösung nicht an, sieht diesen als 'Zusatzstandort'", berichtet Zybell.

Zudem habe die Firma ihre Pläne zur Verfüllung des Holzberges wieder reaktiviert. In einem Schreiben habe das Kafril angekündigt. Damit würden die Biotope in dem Steinbruch mit knapp 260 Pflanzen- und Tierarten unwiederbringlich zerstört.

Nicht nur, dass das Unternehmen den Steinbruch mit Erdaushub verfüllen will, es hat dem DAV noch eine weitere Hiobsbotschaft mitgeteilt. Da der Nutzungsvertrag zwischen dem Alpenverein und der Firma Ende April endet, wird ein weiteres Betreten des Geländes durch Kletterer untersagt. Die Nutzung eines der beliebtesten Klettergebietes Mitteldeutschlands wird also ab Ende April zunächst nicht mehr möglich sein.

Das Unternehmen Kafril hat die Darstellung zurückgewiesen, kein Interesse mehr an dem Verkauf des Holzberges zu haben. Man sei weiter an einer Lösung interessiert, teilte Geschäftsführerin Katrin Weist MDR SACHSEN mit. Kafril habe dem DAV eine enge Zusammenarbeit bei der langfristigen Planung der Nutzung und Gestaltung des Holzberges sowie weiterer möglicher Projekte zum Natur- und Artenschutz angeboten. Dieses Angebot bestehe weiterhin, so Weist. Es setzt aber voraus, dass alle Beteiligten vertrauensvoll zusammenarbeiten, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die die jeweiligen Interessen möglichst in Einklang bringen. Gleichzeitig bestätigte sie das Betretungsverbot ab Ende April.