Die dritte Verhandlung in der Tarifrunde im Groß- und Außenhandel in Sachsen ist ergebnislos vertagt worden. Die Arbeitgeber äußerten sich enttäuscht und warfen der Gewerkschaft Verdi "fehlende Gesprächsbereitschaft" vor. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot vorgelegt für 8,0 Prozent mehr Lohn. Die Anhebung sollte in zwei Schritten innerhalb von zwei Jahren erfolgen. Zusätzlich wurde eine Inflationsausgleichsprämie von 1.400 Euro angeboten, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, Thomas Weber MDR SACHSEN.