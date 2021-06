Am 16. Juni eröffnet im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig die Ausstellung "Kennzeichen L. Eine Stadt stellt sich aus". Im Mittelpunkt der Sonderschau sollen die vielfältigen "Identitäten", Facetten und Aspekte der Messestadt stehen, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung sei der Versuch, auf die ganze Stadt zu schauen und zu fragen, warum sie so faszinierend, manchmal aber auch anstrengend ist, sagte Kurator und Museumschef Anselm Hartinger am Montag.

500 Jahre Stadtgeschichte in einer Ausstellung

"Kennzeichen L" ist Hartinger zufolge auch ein buntes Sammelsurium aus 500 Jahren Stadtgeschichte. Ein großformatiges Foto einer DDR-Straßenszene steht drei historischen Klappstühlen aus dem 1895 abgerissenen Alten Gewandhaus gegenüber. Plakate erinnern ebenso an ein Oberliga-Punktspiel zwischen Dynamo Berlin und Lok Leipzig wie an das Wave-Gotik-Treffen, das seit fast 30 Jahren zu Pfingsten die Stadt prägt. "Wir haben über 600.000 Objekte, wir konnten uns manchmal kaum entscheiden", so Hartinger weiter. Anhand eines buten Sammlesuriums wird in der Ausstellung 500 Jahre Stadtgeschichte präsentiert. Bildrechte: Friederike Schicht

Zwischen Zukunftschancen und Verteilungskonflikten