E-Learning Schulen in Leipzig testen künstliche Intelligenz

Mathematik steht auf dem Unterrichtsplan der 10. Klassen des Gerda-Taro-Gymnasiums in Leipzig. Thema: Wahrscheinlichkeitsrechnung. Doch nicht die Mathelehrerin gibt den Schülern die Aufgaben. Das übernimmt das Intelligente Tutorielle System (ITS) "Rhapsode" der dänischen Firma Area9, die ihren Sitz in Leipzig hat.