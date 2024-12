Auf einem Schulausflug wurde ein Junge am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Leipziger Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofes schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seiner Klasse auf dem Weg zur Oper und überquerte gemeinsam mit anderen Kindern die Goethestraße. Den Angaben zufolge wurde er von einem unbekannten Radfahrer, der auf der Goethestraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, überrollt.