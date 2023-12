Normalerweise ist an einem Sonnabend in der Sporthalle des Martin-Andersen-Nexö Gymnasiums in Dresden Stille. Doch heute tummeln sich jede Menge Leute auf dem Schulgelände an der Haydnstraße. Es ist das letzte Wochenende vor der großen Premiere des diesjährigen Rollschuhmärchens. Die Generalprobe steht an. Mehrere Monate lang haben Eltern und Organisatorinnen Kostüme genäht, Requisiten gebaut und Kinder die Choreografien trainiert. Das alles für insgesamt sieben Shows. Nun kommen die Beteiligten nach und nach in die Halle.