Kinderweihnachtsfeier Glänzende Kinderaugen bei der Leipziger Tafel

Normalerweise hat die Tafel in der Leipziger Jordanstraße sonnabends geschlossen. Doch an diesem 17. Dezember bildet sich vor der Ausgabestelle eine lange Menschenschlange. Die Menschen warten nicht auf Lebensmittel, sondern auf den Weihnachtsmann. Denn hier und jetzt werden sich manche Weihnachtswünsche der Kinder erfüllen.

Hannah, Linus, Sofie und Baha warten mit ihrer Mama Christin geduldig bei Bratwurst und Kinderpunsch, bis sie an der Reihe sind. Endlich geht die Tür auf, sie dürfen eintreten. Woher sie kommen, will ein Wichtel wissen. Ob sie brav waren und was sie sich gewünscht haben. Aus Borna, brav immer und eine Puppe, Lego und eine Pferdekutsche, kommen als Antwort. Baha sagt nichts - zu sehr schüchtert sie der Weihnachtsmann ein.



Nachdem der Abholschein vorgelegt wurde - Ordnung muss sein - rennen einige Wichtel an die mit Geschenken überladenen Tische und suchen. In der Zwischenzeit werden Fotos mit dem Weihnachtsmann gemacht, kleine Säckchen mit Süßigkeiten und Selbstgestricktes von MDR um 4-Zuschauern verteilt. Dann die Bescherung - große Augen, breites Grinsen. Das ist Weihnachten. An diesem Tag passiert das noch 450 Mal. Mal mit Tränen, viel Lachen, mit Gänsehautmomenten und greifbarer Freude.