Obwohl der Leipziger Weihnachtsmarkt dieses Jahr coronabedingt ausfallen muss, startete am Mittwoch dennoch der Verkauf der sechsten und damit letzten Sonderedition der Kindertassen. Wie eine Pressesprecherin von Käthe Wohlfahrt, Betreiber des Verkaufsstands, mitteilte, war der Andrang bereits am ersten Tag so groß, dass die 15.000 vorrätigen Tassen schneller ausverkauft sein könnten, als anfangs gedacht. Bereits am Vormittag hätten mehrere hundert Menschen am Leipziger Marktplatz angestanden. Dabei dürfen maximal vier der neuen Sandmännchen-Tassen pro Person gekauft werden.