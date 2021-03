Nach Kritik an Leipzigs neuem Thomaskantor Andreas Reize aus den Reihen der Thomaner hat die zugehörige Kirchgemeinde St. Thomas ihre Solidarität mit dem Schweizer erklärt. An Reizes Wahl durch den Stadtrat auf Vorschlag einer Auswahlkommission gebe es keinen Zweifel, erklärten die evangelischen Pfarrerinnen Britta Taddiken und Jutta Michael sowie Pfarrer Martin Hundertmark am Montag in einer Stellungnahme.