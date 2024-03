Die Leipziger Stadträte haben am Mittwoch die Kita-Bedarfsplanung für das laufende Kalenderjahr beschlossen. In ihr wird festgehalten, wieviele Betreuungsplätze für Kinder gebraucht und vorgehalten werden müssen.

Klar ist, derzeit gibt es nach Angaben der Stadt mehr Betreuungsplätze als nötig. Demnach brauchen bis zum Ende des Jahres 2024 31.577 Kinder einen Betreuungsplatz. Dem gegenüber stünden 35.411 vorhandene Plätze. Grund für die Differenz ist, dass die Stadt in den vergangenen Jahren massiv in neue Kita-Plätze investiert hat. Zugleich ist seit wenigen Jahren die Zahl der Kinder in Leipzig zurückgegangen.