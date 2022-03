Einschränkungen Kita-Personal in Leipzig streikt

Wegen eines Kita-Streiks hat es am Montag in Leipzig Einschränkungen bei der Betreuung in einigen kommunalen Einrichtungen gegeben. Nach Angaben der Stadt auf ihrer Internetseite blieb eine Kita komplett geschlossenen, in sieben anderen war die Betreuung eingeschränkt. Hintergrund des Streiks waren Tarifverhandlungen für das Kita-Personal, die am Montag in Potsdam stattfanden. Nach Angaben des Verdi-Bezirksgeschäftsführers für Leipzig und Nordsachsen, Sebastian Viecenz, war die Gewerkschaft mit 30 Beschäftigten aus Leipzig zum Verhandlungsort gefahren. Weitere Beschäftigte hätten ihre Arbeit niedergelegt. Wie viele sich insgesamt beteiligten, sei unklar.