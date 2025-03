In den Leipziger Kindertagesstätten des DRK wird am Montag gestreikt. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. In der aktuellen Tarifrunde hätten die Arbeitgeber auch in der Verhandlung am vergangenen Freitag keine Kompromissbereitschaft gezeigt, so die Gewerkschaft. Ende Januar sei sogar mit Kürzungen gedroht worden sein.