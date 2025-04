Im Streit um den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle ist eine Entscheidung nicht vor Ende dieses Jahres zu erwarten. Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen auf Anfrage mit. Seit Februar liegen demnach die Begründungen aller zehn Klagen gegen den Ausbau vor. Derzeit laufen die Fristen für die Klageerwiderungen - also die Stellungnahmen des beklagten Freistaates Sachsen sowie des Flughafens Leipzig/Halle. Mit den Erwiderungen sei voraussichtlich im Sommer zu rechnen, hieß es.

Gegen den sogenannten Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen hatten unter anderem die Landesverbände des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die Stadt Schkeuditz, mehrere Gewerbetreibende sowie Privatpersonen Klage eingereicht. Die Kläger sehen in dem Vorhaben unter anderem Verstöße gegen Klima-, Umwelt- und Naturschutzrecht. Die finanziell angeschlagene Mitteldeutsche Flughafen AG will mit dem Projekt rund 500 Millionen Euro investieren. Ziel ist es, die Abfertigungskapazitäten für Fracht deutlich zu erhöhen. Nach Angaben der Landesdirektion, die die Genehmigung des Ausbaus erteilt hat, haben die Klagen keine aufschiebende Wirkung. Somit könne der Flughafen von dem erteilten Baurecht Gebrauch machen.

Ungeachtet der geplanten Erweiterung der Abfertigungsflächen nimmt ein weiteres Projekt am Airport Gestalt an. Am kommenden Mittwoch ist offizielle Grundsteinlegung für die neue Endmontagelinie der Flugzeugherstellers Deutsche Aircraft. In den vergangenen Monaten war der Bauplatz bereits vorbereitet worden. Dort sollen nach Unternehmensangaben pro Jahr 48 Turboprop-Flugzeuge D328eco gebaut werden. Die Maschinen basieren auf dem Modell der früheren Dornier 328, sind etwas länger und mit umweltfreundlichen Motoren und moderner Steuerelektronik ausgestattet.